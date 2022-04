Portugal com mais 730 casos, quatro mortes e menos internamentos

Segundo o boletim da DGS, nas últimas 24 horas registaram-se mais 730 novos casos de covid-19, mas também mais 1.064 recuperados da doença, o que coloca o total de casos ativos abaixo dos 30 mil, com 29.884 casos ativos, menos 338 do que na segunda-feira.

Nas últimas 24 horas registaram-se também quatro mortes pela doença, duas na região de Lisboa e Vale do Tejo e duas na região Norte.

Quanto aos internamentos, há menos cinco pessoas internadas, que são agora 346, e menos seis doentes em unidades de cuidados intensivos, que são agora 62.

Permanecem em vigilância pelas autoridades de saúde 26.018 contactos de pessoas infetadas, menos 556 pessoas do que na segunda-feira.

A nível regional o maior número de casos nas últimas 24 horas registou-se a Norte, com 272 novos casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (+185), região Centro (+126), Alentejo (+60), Algarve (+53), Açores (+22) e Madeira (+12).

A maioria dos óbitos por covid-19 continua concentrada na faixa etária acima dos 80 anos, com mais de 11 mil das mortes desde o início da pandemia.

No total de óbitos, que são já 18.004, a distribuição por género revela que 9.446 são homens e 8.558 são mulheres.

As faixas etárias entre os 20 e os 59 anos são as que concentram um maior número de casos confirmados desde o início da pandemia.

A covid-19 provocou pelo menos 4.805.049 mortes em todo o mundo, entre mais de 235,30 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.