Portugal com mais 159 mortes em 24 horas, novo máximo

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 4.560 pessoas, mais 192 do que na quinta-feira, das quais 622 em cuidados intensivos, ou seja, mais 11, em ambos os casos, também novos máximos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal já registou 8.643 mortes associadas à covid-19 e 528.469 infeções pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 125.861 casos, mais 4.046 do que na quinta-feira.

Segundo os dados da DGS, 71% dos novos casos registados hoje estão nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte.

As autoridades de saúde têm em vigilância 142.740 contactos, mais 3.748 relativamente ao dia anterior.

O boletim revela ainda que 6.458 pessoas foram dadas como recuperadas.

Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 394.065 pessoas.

Relativamente às 159 mortes registadas nas últimas 24 horas, 65 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 35 na região Norte, 34 na região Centro, 15 no Alentejo e 10 na região do Algarve.

Ainda segundo o boletim da DGS, na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 4.280 novas infeções, contabilizando-se até agora 175.898 casos e 3.046 mortes.

A região Norte registou 3.295 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região Norte já registou 248.965 casos de infeção e 3.639 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 2.041 casos, acumulando-se 69.353 infeções e 1.332 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 577 casos, totalizando 17.302 infeções e 371 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 328 novos casos, somando 11.710 infeções e 111 mortos.