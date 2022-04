Portugal com 40.134 infeções, 22 mortes e aumento nos internamentos na últimas 24 horas

O número de infeções diárias está hoje, pelo segundo dia consecutivo, acima dos 40.000 casos, depois de na quarta-feira ter atingido 40.945, o máximo desde o início da pandemia.

Segundo o relatório diário da situação epidemiológica divulgado pela DGS, estão agora 1.699 doentes internados em enfermaria, mais 64 do que na quarta-feira, e 162 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos cinco nas últimas 24 horas.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 286.965, mais 10.071 do que na quarta-feira, e recuperaram da doença 30.041 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.468.309.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais novos casos nas últimas 24 horas, com 16.062, seguindo-se o Norte (14.866), totalizando estas duas regiões 77% das novas infeções.

A região Centro regista 4.232 novas infeções nas últimas 24 horas, a Madeira 1.960, o Alentejo 1.255 e o Algarve 1.1219



Os internamentos em enfermaria são os mais elevados desde há 10 meses, quando a 06 de março estavam internados 1.708 doentes.

No entanto e em comparação com a situação registada em Portugal no mesmo dia há um ano, em que foram contabilizadas 10.556 novas infeções, o país tem hoje mais 29.578 novos casos.

Nesta comparação, o número de internamentos é significativamente inferior, uma vez que há um ano estavam internadas 4.240 pessoas, 590 das quais em cuidados intensivos, havendo também agora menos óbitos (no mesmo dia de 2021, o boletim da DGS contabilizava 156 mortes nas 24 horas anteriores).

Em relação ao dia anterior, as autoridades de saúde têm mais 7.240 contactos em vigilância, totalizando 244.232 pessoas.