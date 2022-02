Portugal com 34.023 novas infeções e 52 mortos

Segundo o boletim epidemiológico diário, hoje estão internadas 2.435 pessoas, mais 16 do que na terça-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão menos oito doentes, num total de 163, sendo que nem todos os internamentos se devem à Covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos voltou hoje a subir, havendo agora 606.707, mais 6.710 do que na terça-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 27.261 pessoas, passando a contabilizar um total de 2.370.709.

O Norte continua a ser a região do país com mais novos casos diários, com mais 11.888 infeções, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 9.918, o Centro (6.821), o Algarve (1.951) e o Alentejo (1.713).

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância registou uma redução de 9.152 pessoas, totalizando agora 646.368.