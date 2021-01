Portugal com 291 mortes em 24 horas, novo máximo

O boletim epidemiológico revela também que estão internadas 6.472 pessoas, mais 52 em relação a segunda-feira o que representa um máximo diário de internamentos, das quais 765 em unidades de cuidados intensivos (menos duas nas últimas 24 horas).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 11.012 mortes associadas à Covid-19 e 653.878 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 167.381 casos3.254, menos do que na segunda-feira.

O boletim regista ainda que mais 13.728 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 475.485 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal. Hoje o número de recuperados é superior ao número de novos casos.

As autoridades de saúde têm em vigilância 215.770 contactos, mais 3.059 relativamente ao dia anterior.

Relativamente às 291 mortes registadas nas últimas 24 horas, 145 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 68 na região Norte, 55 na região Centro, 15 no Alentejo, seis na região do Algarve, uma na região Autónoma da Madeira e uma na região Autónoma do Açores.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 5.785 novas infeções, contabilizando-se até agora 227.893 casos e 4.131 mortes.

A região Norte registou mais 2.893 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 289.212 casos de infeção e 4.199 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 1.407 casos, acumulando-se 91.764 infeções e 1.876 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 339 casos, totalizando 22.724 infeções e 571 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 203 novos casos, somando 15.529 infeções e 178 mortos.