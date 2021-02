Portugal com 260 mortes e 5.540 casos de infeção nas últimas 24 horas

O boletim da DGS revela também que estão internadas 6.775 pessoas, menos 94 do que na segunda-feira, das quais 853 em unidades de cuidados intensivos, menos 13.

O boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje regista ainda que mais 17.572 pessoas foram dadas como recuperadas (mais do triplo do número de novos casos), fazendo subir para 551.956 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Hoje foi o segundo dia consecutivo em que o número de recuperados superou o de novas infeções.

Desde março de 2020, Portugal já registou 13.017 mortes associadas à covid-19 e 731.861 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 166.888 casos, menos 12.292 do que na segunda-feira.

As autoridades de saúde têm em vigilância 215.536 contactos, menos 4.817 relativamente ao dia anterior.

Relativamente às 260 mortes registadas nas últimas 24 horas, 116 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 65 na região Norte, 55 na região Centro, 17 no Alentejo e sete na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 2.520 novas infeções, contabilizando-se até agora 267.927 casos e 5.100 mortes.

A região Norte registou 1.596 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 309.008 casos de infeção e 4.611 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 940 casos, acumulando-se 104.034 infeções e 2.307 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 230 casos, totalizando 25.552 infeções e 705 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 126 novos casos, somando 17.569 infeções e 226 mortos.