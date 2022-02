Portugal com 2.371 novos casos e cinco mortes

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 528 pessoas, mais cinco do que na quinta-feira, das quais 79 em unidades de cuidados intensivos, mais sete do que nas últimas 24 horas.

As cinco mortes – uma mulher e quatro homens – registaram-se no Centro (duas), em Lisboa e Vale do Tejo (uma), no Norte (uma) e na Madeira (uma).

Segundo o boletim da DGS, nas últimas 24 horas, o maior número de infeções ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 900 notificações, contabilizando esta área geográfica, desde o início da crise pandémica, 430.577 casos e 7.776 mortos.

Na região Norte, registaram-se mais 592 casos, totalizando 423.000 e 5.625 óbitos.

Na região Centro, registaram-se 458 novos casos, perfazendo um total de 153.112 infeções e 3.220 mortos.

O Algarve notificou mais 225 casos, acumulando 46.167 contágios e 496 óbitos.

No Alentejo, foram assinalados 91 novos casos de infeção, somando 41.180 contágios e 1.056 mortos.