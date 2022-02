Portugal com 16.132 novas infeções, 38 mortos e aumento de internamentos

Segundo o boletim epidemiológico diário, hoje estão internadas 2.298 pessoas, mais 66 do que no sábado, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão menos cinco, num total de 155, sendo que nem todos os internamentos se devem à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos voltou hoje a diminuir, havendo agora 569.728, menos 15.485 do que no sábado, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 31.579 pessoas, somando um total de 2.495.002 recuperados desde o início da pandemia.

Das 38 mortes registadas nas últimas 24 horas, 15 ocorreram na região Norte, 10 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro, três no Alentejo, uma no Algarve e outra nos Açores.

Por faixas etárias, a maior parte das vítimas mortais com covid-19 tinha mais de 80 anos (26), tendo ainda sido registados sete óbitos entre os 70 e 79 anos, quatro entre os 60 e os 69 anos e um entre os 40 e 49 anos.

Lisboa e Vale do Tejo é hoje a região do país com mais novos casos diários, com mais 5.293 infeções, seguindo-se o Norte, com mais 5.113, o Centro (3.042), o Algarve (870), o Alentejo (761) os Açores (647) e a Madeira (406).

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância registou uma nova redução de 13.294 pessoas, totalizando agora 602.483.

O maior número de novos casos diagnosticados situa-se nos grupos etários entre os 10 e os 19 anos, com 2.899 novas infeções nas últimas 24 horas. Seguem-se o dos 40 aos 49 anos (2.631 novas infeções), o dos 30 aos 39 anos (2.379), dos 20 aos 29 anos (2.290), até aos 9 anos (2.105), entre os 50 e os 59 anos (1.541), entre os 60 e os 69 anos (975), entre os 70 e 79 anos (722) e dos idosos com mais de 80 anos (590).

Segundo a DGS, desde março de 2020 foram registados em Portugal 3.085.260 casos de infeção com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 20.530 mortes associadas à covid-19.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 1.096.394 casos e 8.568 mortes.

Na região Norte registaram-se 1.185.133 infeções e 6.264 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 455.367 infeções e 3.639 mortes.

O Algarve totaliza 122.719 contágios e 661 óbitos e o Alentejo soma 106.911 casos e 1.146 mortos por covid-19.

A Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 71.044 infeções e 176 mortes e o arquipélago dos Açores 47.692 casos e 76 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

De acordo com DGS, foram contabilizados 1.439.700 casos de infeção em homens e 1.642.817 em mulheres, havendo 2.743 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Desde março de 2020 morreram 10.797 homens e 9.733 mulheres de covid-19.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.