Portugal com 10.027 casos de infeção, novo máximo diário

Este é o maior aumento diário de infeções desde o início da pandemia, ultrapassando o máximo registado em 31 de dezembro, dia em que foram notificados 7.627 casos.

Mais de 70% das novas infeções estão concentradas na região de Lisboa de Vale do Tejo e na Região Norte.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico revela que estão internadas em enfermaria 3.293 (mais 33 do que na terça-feira), das quais 513 em unidades de cuidados intensivos, mais uma em relação ao dia anterior.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.377 mortes e 446.606 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 87.004, mais 6.821 do que na terça-feira.

As autoridades de saúde têm em vigilância 100.103 contactos, mais 3.526 relativamente ao dia anterior.

Um total de 3.115 pessoas recuperaram da doença.

Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 352.225 pessoas.

Relativamente às 91 mortes registadas nas últimas 24 horas, 34 ocorreram na região Norte, 27 em Lisboa e Vale do Tejo, 15 na região do Alentejo, 14 na região Centro e uma no Algarve.

Ainda segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (3.857) seguido muito próximo por Lisboa e Vale do Tejo com 3.333 novos casos.

Desde o início da pandemia, a região Norte registou 222.403 casos de infeção e 3.346 mortes e a região de Lisboa e Vale do Tejo 144.842 casos e 2.563 mortes.

A região Centro registou também o maior aumento de novos casos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram notificados 1.932. Esta região contabiliza 53.668 casos desde março e 1.076 mortes.

No Alentejo foram assinalados mais 439 casos, totalizando 12.815 infeções e 278 mortos desde que o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 307 novos casos, somando 8.836 infeções e 76 mortos.