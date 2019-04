Portos dos Açores lança concurso para obras no porto de Ponta Delgada

O concurso para as obras no porto de Ponta Delgada foi publicado, esta quarta-feira, em Diário da República, representando um investimento de 41 milhões de euros que "vai melhorar significativamente" a operacionalidade da infraestrutura, diz a Portos dos Açores.

Numa nota enviada às redações, a empresa pública que gere os portos dos Açores acrescenta que a empreitada de reperfilamento do cais, repavimentação do terrapleno portuário, beneficiação das redes técnicas nele integradas e dragagem da bacia portuária do porto de Ponta Delgada, em São Miguel, "tem um prazo de execução de 36 meses, após a reformulação do respetivo procedimento".

O prazo para apresentação das propostas no âmbito do concurso público agora lançado é de 45 dias.

"Esta obra irá melhorar, de forma significativa, a operacionalidade e a capacidade no porto, com o aumento muito significativo na área do terrapleno, que passará a ter mais de 34 mil metros quadrados, e com o avanço de cais em 25 metros em relação à frente atual, que passará a dispor de 380 metros lineares de cais", adianta a nota.

Por outro lado, a empreitada "vai permitir a operação de navios de contentores ‘em linha’ e no mesmo terrapleno, diminuindo o número de movimentações e ciclos de transporte, e, consequentemente, melhorar a produtividade e com menor desgaste para os equipamentos do porto".

A Portos dos Açores informa ainda que a empreitada contempla a dragagem de fundos da bacia para as respetivas cotas de serviço, a colocação de pavimento novo em toda a área portuária, e a edificação de infraestruturas de abastecimento de energia ao parque de contentores e de infraestruturas de iluminação de todo o terrapleno.

As obras integram também a construção do novo edifício das operações portuárias.

De acordo com a empresa, está assegurado financiamento comunitário.

"Nesta candidatura estão incluídas mais duas obras, concretamente o reforço do manto de proteção do molhe principal do porto de Ponta Delgada, em curso, e o reordenamento da inserção da Avenida Kopke com o cais comercial de Ponta Delgada e lado sul do Forte de São Brás, já concluído", lê-se ainda.