Porto das Lajes das Flores vai receber dois novos empilhadores

Numa nota enviada às redações, o Governo dos Açores adianta que “a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, através da Portos dos Açores, procedeu à aquisição de dois empilhadores telescópicos", máquinas que possibilitam o levantamento de mercadorias, "para o Porto das Lajes das Flores, no âmbito dos prejuízos decorrentes da passagem do furacão Lorenzo”.

O fornecimento destes equipamentos foi adjudicado por cerca de 799 mil euros e, de acordo com o executivo açoriano, “o caderno de encargos prevê que a primeira empilhadora seja entregue no Porto de Lisboa ou no de Leixões até ao final deste ano, com embarque no primeiro navio porta-contentores da linha regular para os Açores que tenha como destino o Porto da Praia da Vitória”, na ilha Terceira.

"O segundo equipamento será entregue até ao final do primeiro trimestre de 2020, também no Porto da Praia da Vitória", refere ainda a mesma nota.

A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, em outubro, causou a destruição total do Porto das Lajes das Flores, o que colocou em risco o abastecimento ao grupo Ocidental, composto pelas ilhas das Flores e do Corvo.

No total, o mau tempo provocou prejuízos de cerca de 330 milhões de euros, segundo o executivo regional, sendo que o Governo da República irá assumir 85% desse valor.

Durante a passagem do “Lorenzo” pelos Açores foram registadas 255 ocorrências e 53 pessoas tiveram de ser realojadas.