Porto congratula-se por receber congresso das agências de viagens 22 anos depois

"Vinte e dois anos depois o congresso regressa ao Porto. Em 2023 vamos ter um congresso no Porto", afirmou o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, em Ponta Delgada, São Miguel, Açores, onde está a decorrer o 47.º congresso da associação, o qual reuniu 750 congressistas para debater o setor.

Ao longo dos anos, as cidades anfitriãs têm vindo a enaltecer o contributo da realização da reunião magna anual das agências de viagens e turismo para o crescimento do turismo no destino.

"Não me importa saber - nem vamos fazer aqui esta discussão - porque é que só 22 anos depois [o congresso volta ao Porto], quais foram as dificuldades, o que é não se ultrapassou. Conforme ouvimos ao longo destes dias de congresso, mais do que estar a olhar para o passado, interessa-nos olhar para o presente e para o futuro. Por isso, esta direção, em conjunto com os seus associados - um deles o município do Porto - tudo fez para voltar a ter este congresso numa região que o merece, que tem trabalhado para o merecer e tem crescido", afirmou o presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte, Luis Pedro Martins.

Este responsável exemplificou com o facto de em outubro, a região já ter conseguido "ultrapassar todos os números de 2019 em número de hóspedes, em número de dormidas (...)" e lançou desafios às agências de viagens e operadores turísticos.

"Fazemos este desafio aqui a tantos profissionais: procurem saber as razões por que o mercado interno tanto cresceu e mesmo hoje, após uma pandemia, numa altura em que se pode viajar para qualquer lado, o Porto continua a crescer no mercado interno cerca de 14%. É importante percebermos porquê", disse.

Luis Pedro Martins desafiou ainda a que estes profissionais "ajudem no esforço de promoção da região, sabendo que a marca Porto tem uma capacidade de atração incrível".

O presidente da entidade regional exemplificou que através do Porto se consegue "fazer crescer o Douro e Minho" e que através do Douro e Minho se consegue fazer crescer o turismo de Trás dos Montes.

"Os desafios são muitos. Para nós é uma honra muito grande receber este congresso [em 2023] e vamos recebê-lo fazendo como sabemos, fazendo bem", sublinhou ainda.

Por seu lado, o chefe de gabinete da Vereadora do Turismo da Câmara Municipal do Porto, Luís Archer, disse também que "a cidade do Porto vai receber com muita satisfação e responsabilidade o 48.º Congresso da APAVT", lembrando que será "a terceira vez que o município recebe este evento".

"A APAVT, associação formada em 1950, criada no Estado Novo, é um enorme exemplo de resiliência, representatividade e inovação do setor, não só para nós, mas para todas as associações setoriais. Com o passar dos anos, a APAVT soube reinventar-se e soube contribuir para o sucesso admirável do turismo em Portugal e também, obviamente, para levar milhões de portugueses a todos os cantos do mundo. É, portanto, com enorme sentido de responsabilidade que recebemos esta passagem de testemunho que a APAVT e a cidade de Ponta Delgada nos transmitem (...)", concluiu Luís Archer, em Ponta Delgada.