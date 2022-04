Portas da Cidade iluminadas a vermelho sensibilizam cidadãos para as “doenças silenciosas”

Segundo nota, pretende-se criar um marco no calendário para que haja mais informação e conhecimento.





“Neste sentido, foi desenvolvida uma campanha que terá várias componentes numa estratégia 360. Pretende-se que a mensagem chegue a casa dos portugueses nas ruas, telefones, rádios e televisões através de outdoors, cartazes, spots publicitários, atividades nas redes sociais, entrevistas e notícias várias que colocarão o tema na agenda”.





Uma das ações passa por iluminar monumentos com a cor vermelha, durante a noite.





Saliente-se que esta é uma iniciativa da ADL (Associação de Apoio aos Doentes com Leucemia e Linfoma), APCL (Associação Portuguesa Contra a Leucemia), APLL (Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas) e SPH (Sociedade Portuguesa de Hematologia) em parceria com a Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson e tem o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.