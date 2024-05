Portal dedicado à habitação disponibiliza "dados úteis" a cidadãos e investigadores

Criado pelos arquitetos Aitor Varea Oro, Helena Roseta e Sílvia Jorge, “unidos pela causa do direito à habitação”, o portal, ‘online’ desde domingo, pretende disponibilizar “informação sistematizada e inter-relacionada a partir de dados de diferentes fontes públicas”.

Segundo informação enviada à Lusa por Helena Roseta, “O Contador” inclui uma ferramenta de pesquisa que permite “a qualquer cidadão procurar, relacionar, localizar e visualizar em mapa todos os investimentos do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência, fundos europeus] na habitação”.

Este painel de indicadores, “dinâmico e interativo”, permite obter informação por programa e por território (até ao nível do concelho) e será atualizado mensalmente pela equipa do portal, quantificando financiamentos e soluções já contratualizadas.

No que respeita ao programa 1.º Direito, por exemplo, a equipa analisa “a corrida dos municípios ao financiamento” desde março de 2023 até agora e constata que “existem enormes diferenças entre os municípios e, ao nível do território, que tendencialmente as verbas se concentram em apenas duas regiões (Área Metropolitana de Lisboa e Região Norte)”.

O gráfico mostra Lisboa a liderar a tabela, obtendo 12,4% do total do financiamento, seguindo-se Oeiras e Setúbal.

O portal inclui ainda “uma primeira análise das 30 medidas” da estratégia “Construir Portugal”, anunciada pelo Governo PSD/CDS-PP em 10 de maio e, simultaneamente, disponibiliza notícias da atualidade e informação de contexto histórico e legislativo sobre as políticas de habitação em Portugal, nomeadamente um texto que descreve as “mudanças radicais” introduzidas com a revolução de 1974.

“O Contador” (acessível em https://www.ocontador.pt) é uma iniciativa cidadã independente, sem fins lucrativos nem comerciais, justificada pelos três arquitetos com “a necessidade de […] contribuir para combater as grandes desigualdades que persistem na garantia” do direito à habitação para todos os que vivem em Portugal.

Aitor Varea Oro é investigador do grupo Morfologias e Dinâmicas do Território do Centro de Estudos em Arquitetura e Urbanismo (CEAU/FAUP) da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto.

Com uma extensa carreira política (deputada à Assembleia Constituinte e depois à Assembleia da República, presidente da Câmara Municipal de Cascais, vereadora na Câmara Municipal de Lisboa, fundadora do movimento Cidadãos Por Lisboa, presidente da Assembleia Municipal de Lisboa entre 2013 e 2019), Helena Roseta, que foi presidente da Ordem dos Arquitetos entre 2002 e 2007, é investigadora convidada no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.Nova) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Sílvia Jorge é também urbanista e investigadora no Centro para a inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura (CiTUA/IST-UL) do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

O portal recorre a “dados abertos, que podem ser descarregados, utilizados e citados”, desde que salvaguardando a referência às fontes, para oferecer “uma informação transparente e escrutinável” e, simultaneamente, incentiva a investigação colaborativa, abrindo-se à participação de terceiros.