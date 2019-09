Póquer’ de Ronaldo coloca Portugal mais perto do apuramento

No primeiro jogo oficial de sempre entre as duas seleções, a equipa das 'quinas' somou o segundo triunfo no grupo B muito por culpa do avançado da Juventus, que marcou quatro dos cinco golos, aos 28, de grande penalidade, 62, num lance em que o guarda-redes Setkus ajudou, 65 e 76, tendo William fechado a contagem em tempo de compensação, aos 90+2. Andriuskevicius, aos 28, marcou para os visitados.

No outro jogo entre adversários de Portugal, a Sérvia não teve dificuldades em bater fora o Luxemburgo, por 3-1. Aleksandr Mitrovic (36 e 78) e Nemanja Radonjic (55) fizeram os golos dos sérvios, enquanto David Turpel (66) reduziu para a formação da casa.

A Ucrânia lidera o grupo B (13 pontos, em cinco jogos), Portugal segue em segundo (oito em quatro) e a Sérvia em terceiro (sete, em cinco), seguida de Luxemburgo (quatro, em cinco) e Lituânia (um, em cinco).

Bem encaminhada no Grupo A para o apuramento está a Inglaterra, que, apesar de ter começado a perder em casa com o Kosovo, logo no primeiro minuto, face a um tento de Valon Bersisha, resolveu o desafio ainda na primeira parte, com os remates certeiros de Raheem Sterling (oito), Harry Kane (19), um autogolo de Mergim Vojvoda (38) e dois de Jadon Sancho (44 e 45+1).

No segundo tempo, a equipa de Gareth Southgate permitiu que o adversário voltasse ao jogo, novamente pelos pés do ponta de lança da Lazio Berisha (49) e pelo avançado do Fenerbahce Vedat Muriqi (54). Kane, aos 64, ainda desperdiçou uma grande penalidade.

A República Checa triunfou na deslocação a Montenegro, por 3-0, com tentos de Tomas Soucek (54), Lukas Masopust (58) e Vladimir Darida (90+4) e subiu ao segundo posto, com nove pontos, menos três que a líder Inglaterra, só com vitórias.

O Kosovo ocupa o terceiro lugar, com oito, os montenegrinos seguem em quarto, com dois, os mesmo que a última classificada, a Bulgária.

Com um ‘bis’ de Cenk Tosun (37 e 80) e um tento de Deniz Turuc (58), a Turquia superou na Moldávia e mantém-se na liderança do Grupo H, a par com a atual campeã do mundo, a França, que venceu Andorra por 3-0, face aos golos de Kingsley Coman, aos 18 minutos, de Clement Lenglet, aos 52, e Ben Yedder, já em tempo de descontos, aos 90+1. Pelo meio, aos 52, Antoine Griezmann falhou uma grande penalidade.

Na Albânia, o médio Sigurdsson ‘bisou’ para a Islândia (47 e 58), contudo, foi a seleção visitada a garantir a vitória por Dermaku (32), Hysaj (52), Roshi (78) e Cikalleshi (83).

Turquia e França repartem a liderança, com 15 pontos, a Islândia, fora dos lugares de apuramento, segue em terceiro, com 12, seguida da Albânia (nove), Moldávia (três) e Andorra, que ainda não pontuou.