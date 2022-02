Ponte-cais do porto das Lajes das Flores concluída em junho de 2022

Em declarações aos jornalistas no porto das Lajes, o técnico da Portos dos Açores, Flávio Pereira, acompanhado pelo Governo Regional (PSD, CDS-PP, PPM), revelou que a ponte-cais “não poderá ficar operacional em novembro”, tal como chegou a ser anunciado, “apesar de todos os esforços”.

“A ideia será [concluir em] junho do próximo ano. Estamos a fazer todos os esforços para que seja concluída o mais rapidamente possível”, declarou.

A 02 de outubro, o secretário dos Transportes do Governo dos Açores, Mota Borges, disse que a ponte-cais do porto das Lajes das Flores iria ficar concluída “até finais de novembro”, dois anos após a passagem do furacão Lorenzo.

Flávio Pereira realçou que a “obra está a decorrer na calendarização prevista”, uma vez que a empreitada, que começou em marco, tem uma duração de 22 meses.

“Aqui, nas Flores, é difícil de construir. Temos elevadas condicionantes do ponto vista meteorológico. Ao nível do próprio equipamento, há um ambiente marítimo muito agressivo onde tem de haver uma manutenção forte dos equipamentos para que eles não avariarem”, apontou.

O engenheiro da Portos dos Açores destacou que a construção da ponte-cais vai permitir “melhores de condições de operação”, uma vez que o cais -5, que tem “dificuldades”, é, atualmente, o único do porto comercial da ilha.

“O objetivo é a ponte-cais ficar concluída o mais rapidamente possível para deixarmos de operar no cais -5 e para podermos operar na ponte-cais com outro tipo de navios e outro tipo de capacidade", afirmou.

Ao lado de Flávio Pereira, o secretário dos Transportes, Mota Borges, lembrou que o atual executivo está a “revisitar” o processo de reconstrução do porto das Lajes.

O secretário destacou que o Governo Regional pretende apresentar o projeto no primeiro semestre de 2022.

“O objetivo é, no primeiro semestre de 2022, termos os estudos já concluídos e termos as condições para ter a empreitada lançada. Fazemos tudo ao nosso alcance para que isso aconteça”, assinalou.

O furacão Lorenzo passou pelos Açores na madrugada de 01 para 02 de outubro de 2019, provocando 255 ocorrências, que obrigaram ao realojamento de 53 pessoas e somam um prejuízo de 330 milhões de euros.

Grande parte dos danos foi causada em infraestruturas portuárias em toda a região, que ascendem aos 250 milhões de euros de prejuízo.

O Governo dos Açores, liderado pelo social-democrata, está a realizar uma visita estatutária à ilha das Flores.