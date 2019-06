Ponta Delgada vai recompensar quem separar mais resíduos

As mais lidas

Com a implementação deste sistema, denominado por PAYT (sigla de “Pay-As-You-Throw”, que significa ‘paga à medida que produz’), os cidadãos que reduzam a fração de resíduos urbanos sólidos indiferenciados e aumentem a separação dos resíduos valorizáveis terão uma redução nas taxas pagas, revelou o vereador responsável pela área da Gestão de Resíduos Urbanos, Pedro Furtado.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai iniciar a implementação de um projeto-piloto que visa promover da separação do lixo em casa, aumentando as taxas de recolha seletiva, o qual vai recompensar os cidadãos mais cumpridores.

Município vai implementar o sistema PAYT que tem por objetivo promover a separação de resíduos sólidos urbanos na origem, aumentando as taxas de recolha seletiva e recompensando em simultâneo os cidadãos mais cumpridores

