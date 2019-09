Ponta Delgada recebe em outubro mostra de cinema sobre igualdade de género

As mais lidas

A organização promete avançar mais informações sobre o festival no começo de outubro.

Nos três dias do evento, que decorrerá na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, serão exibidas curtas e longas-metragens dedicadas à igualdade de género e serão homenageadas "três pessoas que ao longo da vida se dedicaram a esta luta", é ainda referido, sem serem desvendados ainda os nomes em causa.

O certame, diz a organização em nota enviada à imprensa, chega a Ponta Delgada "no âmbito do Dia Municipal para a Igualdade de Género", e assume-se como um "evento cultural, de intervenção social e de cariz colaborativo".

