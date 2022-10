Ponta Delgada parte da “cultura do lugar” para concorrer a Capital Europeia da Cultura

Em declarações à agência Lusa, após a entrega do dossiê de candidatura da fase de seleção no Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, em Lisboa, o diretor artístico de Ponta Delgada – Azores 2027, António Pedro Lopes, reforçou que a candidatura explora a ligação do arquipélago à natureza.

“É uma candidatura que parte da cultura do lugar. Cultura esta que está extremamente ligada à sua natureza”, destacou.

António Pedro Lopes avançou que o projeto de Ponta Delgada “propõe um laboratório e um recreio” para os agentes culturais, ao mesmo tempo que “celebra” as identidades da região.

“É uma candidatura que explora essas relações: relações de sustentabilidade, de regeneração, de fusão, de simbiose, para, de uma vez por todas, acabar com a ideia de que o Homem e a humanidade estão acima da natureza. Não. Há procura de um lugar do equilíbrio”, vincou.

Ressalvando que se trata de um “processo e não de uma competição”, o diretor artístico considerou, contudo, o projeto de Ponta Delgada “muito particular” no contexto nacional.

António Pedro Lopes, que foi um dos fundadores do festival Tremor, acrescentou que a candidatura pretende homenagear a forma “como a cidade e a região se abriram ao mundo” na última década, por via do turismo e da atividade cultural.

“O projeto propõe um palco para, a partir das relações da natureza com a humanidade num lugar de simbiose, pensarmos em que mundo queremos viver e como esses setores da cultura podem ser envolvidos”, apontou.

Desde que Ponta Delgada foi pré-selecionada, prosseguiu, a equipa procurou “enriquecer a candidatura”, levando-a às nove ilhas dos Açores, envolvendo mais agentes culturais, mas mantendo o “conceito original de natureza humana”.

Não detalhando os valores envolvidos na candidatura, António Pedro Lopes realçou que o município de Ponta Delgada e o Governo Regional dos Açores “trataram muito positivamente” a recomendação do júri da fase inicial, que alertou para a necessidade de existir um maior investimento.

“Os cinco anos de implementação são anos de preparação. São anos de capacitação dos setores culturais e criativos e da sociedade civil, de expansão do programa cultural e criativo e de criação de mais parcerias regionais, nacionais e internacionais”, concluiu.

Em 2027, Portugal terá uma Capital Europeia da Cultura pela quarta vez, após Lisboa, em 1994, Porto, em 2001, e Guimarães, em 2012. Haverá ainda em 2027 outra Capital Europeia da Cultura na Letónia.

As quatro cidades que passaram à fase final, escolhidas de entre 12 municípios candidatos, foram Évora, Ponta Delgada, Braga e Aveiro.