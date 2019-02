“Ponta Delgada em Objetiva 2016” leva exposições itinerantes de rua às freguesias rurais

"Ponta Delgada em Objetiva 2016", são duas exposições itinerantes de rua, que vão percorrer todas as freguesias rurais do concelho, a partir de 8 de março e até 25 de outubro. Trata-se de uma organização da AFAA – Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, realizada em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada.