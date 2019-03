Ponta Delgada disponibiliza centro interpretativo digital

As mais lidas

Citado em nota de imprensa, o autarca disse ainda que “não é fácil criar estruturas edificadas como os centros interpretativos mas a informação digital e a tecnologia dos beacons são uma solução. Agora com esta aplicação, temos um centro interpretativo à mão, disponível em qualquer smartphone”.

Na ocasião, o presidente da autarquia, José Manuel Bolieiro, afirmou que “esta é uma medida do município que permite promover turisticamente todas as freguesias de Ponta Delgada de forma expansiva, ao mesmo tempo que contribui para a evolução progressiva da eliminação da contemplação ignorante”.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok