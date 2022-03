Ponta Delgada celebra o Novo Ano com os Clã em palco

Do programa de Natal, constam mais de meia centena de eventos de música e animação itinerante, a que se juntam iniciativas como a Casa do Pai Natal, passeios de comboio turístico e passeios em carruagens de cavalos gratuitos e Teatro de Marionetas, adianta uma nota de imprensa da autarquia. Haverá ainda Mercadinho de Natal e o já tradicional presépio da casa dos Manaias no Jardim Padre Sena de Freitas.

Na noite de Passagem de Ano, a animação começa às 21h30 nas Portas da Cidade com a banda regional Abba Project, seguindo-se a atuação da banda nacional Clã, a partir das 22h30. E à meia-noite, o espetáculo de fogo de artifício marcará o início de 2022, seguindo-se a atuação do DJ Soulsky até às 3h00.



Fecho de ruas, autocarro de Natal e estacionamento gratuito

O presidente da Câmara Municipal sublinhou na apresentação do programa que este foi elaborado com o duplo objetivo de “devolver a cidade às pessoas e dinamizar o comércio tradicional”, tendo sido acompanhado de alterações ao nível da mobilidade.



Assim, no âmbito da iniciativa “Servir Ponta Delgada - Natal e Ano Novo 2021”, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, entre os dias 9 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022, vai promover várias medidas, entre as quais a interdição da circulação automóvel em várias ruas: Praça Gonçalo Velho Cabral (exceto a táxis, autocarro de natal, entrega e receção de utentes de missas e catequese), Largo da Matriz (lado sul) e rua Manuel da Ponte.

A circulação automóvel vai estar condicionada (onde apenas será permitida a circulação automóvel a moradores, veículos com estacionamento autorizado e para cargas e descargas entre as 7h00 e as 12h00) na rua dos Mercadores, Largo da Matriz, Largo Vasco Bensaúde, rua do Aljube, rua de Santa Luzia e rua Açoreano Oriental. Ademais, será retirado o estacionamento na rua da Misericórdia, ficando os lugares disponíveis apenas para cargas e descargas, recolha de pessoas e bens. Os automóveis, poderão parar, mas não estacionar.

Haverá também alterações de sentido de trânsito: rua dos Mercadores – sentido nascente-poente; Largo da Matriz (lado nascente da Igreja Matriz) – sentido sul-norte; Largo Vasco Bensaúde – sentido poente-nascente; e rua da Misericórdia – sentido poente-nascente.

Essas alterações vão ser acompanhadas de diversas medidas de apoio, como o autocarro de Natal, gratuito ao utilizador, em três minibuses que vão ligar os parques de estacionamento gratuitos ao centro da cidade durante todos os sábados do mês de dezembro, entre as 10h00 e as 20h00. Este autocarro vai fazer o seguinte circuito: Portas da Cidade, avenida Infante D. Henrique, Campo de S. Francisco, avenida Roberto Ivens, rua Tavares Resendes, rua Direita de Santa Catarina, rua Dr. Luís Bernardo Ataíde, avenida Antero Quental, rua Agostinho Pacheco, rua Manuel Augusto Amaral , rua Coronel Silva Leal, rua Marquês da Praia e Monforte, rua Conselheiro Luís Bettencourt (paragem existente) e Portas da Cidade.



E, ao nível do estacionamento, está prevista a isenção do pagamento de parquímetros em toda a cidade todos os sábados do mês de dezembro, sendo que, nos parques de estacionamentos cobertos (Castilho, Avenida e S. João) será atribuída uma hora gratuita para quem apresentar faturas do Comércio e Restauração com valor superior a 10 euros, no período de 9 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022.

Nesse mesmo período, todos os estabelecimentos comerciais das ruas encerradas ao trânsito, poderão ocupar o espaço público sem necessidade de licenciamento ou pagamento de taxas, desde que cumpram regras, como não ultrapassar a área em frente do seu estabelecimento comercial.