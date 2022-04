Ponta Delgada assinala dias mundiais da Atividade Física e da Saúde no Largo da Matriz e no Campo de São Francisco

Assim, a 6 de abril (Dia Mundial da Atividade Física), das 09h30 às 16h00, no Largo da Matriz, será realizada, uma aula de ginástica, coordenada pelos professores da Câmara Municipal, ao que se segue uma aula de ginástica localizada (HL Club), Zumba (Clube de Atividade Física dos Bombeiros de Ponta Delgada – CAFBPD), Crossfit (Crossfit PDL), ginástica localizada (CAFBPD), Zumba Kids (Estúdio 13) e Mobilidade e Alongamentos (HL Club).





Proceder-se-á, entretanto, à avaliação da composição corporal (bioimpedância) e à avaliação da aptidão física, pelos professores de Educação Física da autarquia.





Paralelamente, estarão disponíveis vários espaços de promoção da Saúde.





Ainda a 6 de abril, mas no Campo de São Francisco, também entre as 09h30 e as 16h00, serão realizadas aulas de Yoga (HL Club), Crossfit (Crossfit Açor), Treino Funcional (Corpus Fitness Club), Zumba Kids (Estúdio 13), Pilates (HL Club), Dance Tribe (SP Fitness Boutique) e Zumba (HL Club).





Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, a Câmara Municipal de Ponta Delgada promove, no Largo da Matriz, entre as 10h00 e as 17h00, vários rastreios, nomeadamente da visão (Alberto Oculista), da saúde oral (Clínica de São Gonçalo) e da audição (Widex especialistas em audição).





Serão ainda realizadas avaliações da composição corporal (Nutricionistas da Câmara Municipal), da Glicémia Capilar (Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores) e da Pressão Arterial (Escola Superior de saúde da Universidade dos Açores).





Karts, insufláveis, Badminton e Futebol são outras das atividades programadas para o centro histórico de Ponta Delgada.