Ponta Delgada assinala Dia Mundial da Criança

A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 16h00, e conta com um desfile de mascotes, insufláveis ‘pula-pula’, ateliers e música, indica nota de imprensa da autarquia.





Na vertente mais pedagógica do evento, diz a nota de imprensa, o destaque vai para os ateliers ao nível da saúde que estarão a ser conduzidos pelas equipas de Saúde Mental Comunitária e de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Ponta Delgada, bem como pelo Grupo de Amigos da Pediatria do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.





A celebração do Dia Mundial da Criança contará igualmente com a participação da Polícia Municipal de Ponta Delgada e da Polícia de Segurança Pública.





A iniciativa contemplará também os ateliers do Departamento de Matemática da Universidade dos Açores, do Colégio do Castanheiro – Fun Lab, do Canil Municipal de Ponta Delgada, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponta Delgada e do Instituto de Apoio à Criança - Açores.





As crianças poderão ter ainda contacto com profissionais da Divisão de Desenvolvimento Social da autarquia de Ponta Delgada, Papelaria Resarte, Farmácia Garcia, DOME – Jardins e Espaços Verdes, entidades que se farão representar com ateliers.





Entretanto, as empresas Unileite, Sodril e Moaçor, quiseram também associar-se ao dia e, desta forma, irão facultar leite, gelados e bolachas.