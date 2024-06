Político de extrema-direita esfaqueado na Alemanha

O ataque com faca ao membro do AfD aconteceu na noite de terça-feira, perto da mesma praça onde na sexta-feira um outro ataque com arma branca deixou um polícia morto e outras cinco pessoas feridas. O integrante do partido de extrema-direita ferido no ataque é candidato às eleições autárquicas de domingo no estado de Baden-Wuerttemberg, onde fica Mannheim, segundo a DPA.

De acordo com a agência de notícias EFE, citando órgãos de comunicação sociais alemães, o candidato do AfD que sofreu o ataque é Heinrich Koch.

A EFE indicou ainda que outras duas pessoas fugiram do local do ataque.

O político ainda está no hospital devido aos cortes que sofreu, mas sem risco de morte, segundo a DPA, sublinhando que o agressor foi detido.

O porta-voz do AfD, Emil Sänze, falou num ataque extremista de esquerda, facto que ainda não foi confirmado oficialmente, divulgou a EFE.

“Estamos chocados e consternados”, disse o líder local do AfD, Markus Frohnmaier, à DPA.

A polícia de Mannheim confirmou que um incidente ocorreu na noite de terça-feira e disse que divulgaria mais detalhes mais tarde.

Na sexta-feira, um homem afegão de 25 anos esfaqueou vários membros de um grupo que se descreve como opositor ao “Islão político”. O grupo Pax Europa descreve-se como uma organização que informa o público sobre os perigos representados pela “crescente difusão e influência do Islão político”.

Michael Stürzenberger, um ativista anti-islâmico que é uma das principais figuras do grupo, estava entre os feridos. O agressor ainda permanece no hospital.

O ataque de terça-feira é o mais recente de uma série contra políticos do país, que está a levantar preocupações sobre o aumento da violência política na Alemanha.