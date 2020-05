Polidesportivo do Porto Formoso com novos balneários

Os novos balneários vão complementar os anteriormente construídos e que estão ligados ao pavilhão, ou seja, vão servir a escola básica/jardim-de-infância padre dr. Laudalino Câmara Moniz, evitando-se assim a utilização dos balneários desportivos por parte da população em geral, refere nota.

A empreitada resulta de um investimento camarário na ordem dos 40 mil euros e pretende “dar resposta às necessidades identificadas, nomeadamente a utilização do pavilhão por parte do Clube União Desportiva do Porto Formoso que movimenta largas dezenas de atletas na modalidade de ténis de mesa.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, acompanhou a conclusão das obras na companhia do vereador Carlos Anselmo e do presidente da junta de freguesia, Emanuel Furtado, tendo manifestado o seu agrado pelo facto do investimento ali realizado “atender ao evoluir da prática desportiva iniciada pelo Clube União Desportiva do Porto Formoso e responder também às necessidades culturais e recreativas da freguesia”, realçou, citado na nota.



O edil recordou “para além da vertente desportiva, a infraestrutura está à disposição da comunidade escolar e da população em geral”, acrescentando que “a construção de um polidesportivo no Porto Formoso reforça a política de descentralização de infraestruturas desportivas nos meios mais afastados da malha urbana, proporcionando igualdade de oportunidades".