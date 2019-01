Polícia Municipal de Ponta Delgada reforça meios de transporte

A Polícia Municipal (PM) de Ponta Delgada acaba de reforçar os seus meios de transporte, com uma viatura mista de passageiros, de seis lugares, por forma a melhorar o trabalho que tem vindo a efetuar na área da fiscalização, mas também no apoio às inúmeras ações de sensibilização realizadas junto das escolas e das instituições do concelho, segundo refere nota da autarquia.

Saliente-se que a PM de Ponta Delgada tem, entre outras competências, um maior policiamento nas áreas urbanas e residenciais, precisamente para manter a segurança.