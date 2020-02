Polícia abate homem em Londres em incidente com "ligações ao terrorismo"

"Neste momento, acreeditamos que várias pessoas foram esfaquedas", indicou a polícia londrina na sua conta de Twitter, acrescentando que está a analisar "as circunstâncias" desse ato que "foi declarado como ligado ao terrorismo".

De acordo com a polícia de Londres, "duas pessoas ficaram feridas". O incidente aconteceu no bairro de Streatham, no sul de Londres.

"Aguardamos atualizações sobre o estado" da vítimas, refere a polícia na rede social Twitter.

A polícia confirma também que o homem "foi abatido cerca das 14:00".

De acordo com a estação de televisão britânica BBC, várias testemunhas relataram ter ouvido dois tiros cerca das 14:00.

Na rede social, a polícia pede a todos que evitem a área circundante de Streatham enquanto os serviços de emergência atuam no local.

As redes sociais dão conta de várias ambulâncias no local e helicópteros a sobrevoar a área.

"Estava a atravessar a rua quando vi um homem com uma faca na mão e cartuchos de prata ao peito e a ser perseguido pelo que, suponho, um polícia infiltrado - já que vestiam à civil", referiu à Britain's Press Association, citada pela AP, Gulled Bulhan, de 19 anos, estudante em Streatham.

"O homem foi abatido. Acho que ouvi três tiros, mas não tenho bem a certeza", acrescentou Bulhan, que entretanto fugiu para dentro de uma biblioteca local para ficar a salvo.