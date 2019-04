Poléns com níveis elevados no continente, baixos na Madeira moderados nos Açores

As mais lidas

A alergia ao pólen causa reações do aparelho respiratório (asma e rinite alérgica), dos olhos (conjuntivite alérgica) ou da pele (urticária e eczema).

Em Ponta Delgada, os pólenes encontram-se em níveis moderados e no Funchal estarão com níveis baixos.

De acordo com as previsões da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica hoje divulgadas, os pólenes estarão em níveis muito elevados em Vila Real, Porto, Coimbra, Castelo Branco, Lisboa, Évora e Portimão.

As concentrações de pólenes estarão com níveis muito elevados em várias zonas de Portugal continental, baixos na Madeira e moderados nos Açores, segundo o boletim polínico para a semana de 26 de abril a 02 de maio.

