PM britânico Rishi Sunak mantém Jeremy Hunt nas Finanças

Político experiente com experiência à frente das pastas da Saúde e Negócios Estrangeiros, Hunt de 55 anos, cancelou poucos dias após entrar em funções quase todos os cortes fiscais que tinham sido anunciados pelo governo Truss.

O ministro recuou também na promessa de não serem feitos cortes na despesa pública e antecipou "muitas decisões difíceis" para poupar milhares de milhões de libras, fazendo surgir receios de um regresso a políticas de austeridade.

Um plano fiscal a médio prazo está agendado para ser apresentado por Hunt no parlamento a 31 de outubro.

Hunt foi candidato vencido em 2019 e 2022 na corrida para suceder a Theresa May e Boris Johnson na liderança do Partido Conservador e primeiro-ministro, mas decidiu não concorrer a esta última eleição a favor de Rishi Sunak.

O novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, prometeu hoje corrigir os “erros cometidos” por Liz Truss, colocando a “estabilidade económica” no centro de um governo que quer liderar com “integridade, profissionalismo e responsabilidade”.

Num discurso no exterior da residência oficial, em Downing Street, após ser indigitado pelo Rei Carlos III, Sunak assumiu que foram cometidos alguns erros” e que foi eleito "em parte para os corrigir”.

Sunak prometeu "colocar a estabilidade económica e a confiança no centro da agenda deste governo” e isso, avisou, "significará tomar decisões difíceis”.

O novo primeiro-ministro iniciou hoje a formação de um novo Governo, tendo nomeado já Dominic Raab para ministro da Justiça e vice-primeiro-ministro, cargo que desempenhou sob Boris Johnson até ser despedido por Liz Truss.

Entretanto, anunciaram as demissões os ministros da Economia, Jacob Rees-Mogg, do Nivelamento [Levelling Up], Simon Clarke, do Ambiente, Ranil Jayawardena, e do Trabalho, Chloe Smith, entre outros.

Rishi Sunak é o terceiro primeiro-ministro britânico desde o início do ano e o quinto a ocupar ao cargo em seis anos.

Descendente de imigrantes indianos, é também o primeiro líder de ascendência indiana da história do Reino Unido e o primeiro praticante da religião hindu.

Sunak, de 42 anos, é ainda o líder britânico mais jovem em mais de 200 anos, um ano mais novo do que David Cameron em 2010 e Tony Blair em 1997.

Foi escolhido líder do Partido Conservador depois de se ter tornado o único candidato a reunir os 100 apoios requeridos de colegas deputados.