Plantel do Vale Formoso em isolamento

A equipa de futebol do Vale Formoso encontra-se em isolamento devido ao facto de terem estado em contacto com a formação do Operário - onde foi detetado um novo caso de Covid-19 na equipa principal - tendo as equipas jogado no passado sábado.

De acordo com Sandro Ferreira, presidente de direção do FC Vale Formoso, em declarações ao jornal Açoriano Oriental “fomos contactados pela Autoridade de Saúde Regional, tivemos que informar dos jogadores que estiveram na lista do jogo de sábado e informamos todos os jogadores para se manterem em isolamento até novas indicações. Estão todos nas suas casas em isolamento”.

“Fomos contactados hoje (segunda-feira) pela Autoridade de Saúde Regional e ao que tudo indica, amanhã (terça-feira) os jogadores irão realizar o teste de despiste, sendo que a Autoridade de Saúde Regional considera que se trata de um contacto de baixo risco”, disse ainda Sandro Ferreira.