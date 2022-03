Plantel do Sporting Ideal colocado em isolamento

Terça-feira, na chegada a Ponta Delgada, um jogador da equipa ribeira-grandense realizou teste de despiste ao SARS-CoV-2 que produziu resultado positivo.



O atleta em questão é um dos três casos da variante Ómicron detetados nos Açores e encontra-se em isolamento na sede social do clube, onde também estão instalados mais alguns elementos do plantel.



Ontem todos os jogadores que domingo jogaram em Sacavém e que treinaram na terça e quarta-feira submeteram-se a testes de despiste.



Além disso, e por determinação da ARS, ficaram em isolamento profilático durante 10 dias.



Este facto já levou o clube a solicitar o adiamento do jogo de domingo com o Pêro Pinheiro, da 10.ª jornada do Campeonato de Portugal Série E.