Plano dos Açores para 2022 com 182 ME para transportes

“No Plano para 2022, está previsto o financiamento na ordem dos 182 milhões de euros para os transportes e acessibilidades, sendo 123 milhões de euros para o setor aéreo e 59 milhões para o setor marítimo”, declarou.

O secretário regional falava hoje na comissão de Economia do parlamento açoriano, a propósito do Plano e Orçamento da região para 2022, numa audição que não motivou intervenções dos deputados.

Mota Borges realçou que o “nível populacional” das ilhas açorianas “inviabiliza o acesso a economias de escala”, o que “obriga a elevados níveis de investimento” e a uma “multiplicidade de infraestruturas”, lembrando que a região tem “13 portos comerciais e nove infraestruturas aéreas”.

No setor do Turismo, Mota Borges destacou que as “grandes prioridades” do executivo (PSD, CDS-PP, PPM) são o “apoio às empresas” e a “promoção da atividade turística da região”.

“Para todo o setor turístico, o ano 2021 tem sido de uma exigência fora do comum, mas estamos convictos de que terá sido o ano do início de uma retoma significativa. Depois da paragem de 2020 [devido à pandemia de covid-19] e do enorme esforço de recuperação em 2021, olhamos para 2022 como uma oportunidade”, afirmou.

Segundo o governante, o Plano da região para 2022 vai “continuar a fomentar a dispersão dos fluxos turísticos por todas as ilhas e ao longo de todo o ano”.

Mota Borges destacou estar prevista a “revisão e a implementação” do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores e do Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores

“Vamos finalmente ter atualizados os grandes documentos orientadores do setor”, assinalou.

Os membros do Governo dos Açores estão a ser ouvidos no âmbito da proposta de Plano e Orçamento da região para 2022, que foi entregue terça-feira na Assembleia Regional, onde serão discutidos e votados no final deste mês.