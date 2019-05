PJ fez buscas na antiga SPRHI e há arguidos

Criada em 2003 no seguimento do sismo do Faial e do Pico de 1998, a SPRHI possuía 21 trabalhadores em dezembro do ano passado, altura em que foi extinta - ativos esses que foram, em larga medida, integrados na Direção Regional da Habitação.



Segundo noticiou o AO, a SPRHI apresentava em 2017 uma dívida de 171,5 milhões de euros em resultado de encargos bancários assumidos com o sismo de 1998.