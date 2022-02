Pintor Melito homenageado pela Fundação Sousa d’Oliveira

A sessão ficou marcada pelos testemunhos de amigos e familiares presentes.





Segundo o presidente da FSO, Carlos Melo Bento, o estilo o da pintura de Melito a que este chamou de “Pincelismo”, resulta, e de acordo com o artista, “do limite da ideia. Como esta é fruto das maquinações do cérebro, aquele (limite) distende-se rebeldemente ao sabor da instabilidade. Talvez seja, em certa medida, o espelho dum universo que se digladia (interpretativamente, claro) nas diversas opções da Física Teórica, uma teoria da relatividade generalizada que não encontra resposta no mundo quântico”, disse citado em nota.





Na cerimónia foi oferecido ao filho e viúva um quadro simbólico destacando as áreas de intervenção de Melito.





Por seu turno, os familiares do homenageado ofereceram ao município de Vila Franca do Campo uma das suas obras intitulada “Meditação”.





Já a FSO presenteou o município com a obra “Varrett”, que engloba muitas das obras do pintor e espelha a corrente que o mesmo criou, o pincelismo.





Esta iniciativa está enquadrada na Mostra “Vita Collectio”, exposição patente no Centro Cultural de Vila Franca do Campo até 5 de dezembro de 2021.