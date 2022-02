A micaelense Pilar Filipe foi a grande figura da etapa inaugural do Campeonato dos Açores de Surfing 2022, que se iniciou este fim de semana na Praia da Vitória, ilha Terceira.

A surfista do Azores Surf Clube (ASC) somou três títulos, nas categorias de Surf Sub-16, Sub-18 e Open Feminino, contribuindo para que o seu clube fosse o mais premiado da prova, com cinco primeiros lugares.

A prova foi uma organização conjunta da Associação Açores de Surf e Bodyboard e da Associação de Surf da Terceira (AST) e decorreu na praia da Riviera, junto à foz da ribeira de Santo Antão. Contou com 41 inscrições nos vários escalões Surf Esperança, 28 no escalão Surf Open, e 8 no Bodyboard, dando lugar a um total de 44 heats/eliminatórias.



“Com condições a rondar o meio metro e um metro de ondulação, com vento onshore, mas sem afetar a formação das ondas. Houve muita consistência na ondulação, o que deu oportunidade a todos os competidores de mostrar as suas melhores performances”, refere a AASB no comunicado de imprensa.

O Campeonato Regional dos Açores de Surf e Bodyboard regressa a 26 e 27 de fevereiro, com a segunda etapa, na ilha de São Miguel, na Praia de Santa Bárbara.

Campeonato dos Açores de Surfing 2022

Etapa 1 - Praia da Riviera

Classificação Surf

Surf Open Masculino

1.º Bruno Grilo (AST)

2.º Gustavo Ferreira (ASC)

3.º Francisco Benjamim (ASC)

4.º Afonso Albergaria (ASC)

Surf Open Feminino

1.º Pilar Filipe (ASC)

2.º Maria Pastor (ARC)

3.º Helena Moniz (AST)

4.º Cecília Faias (SBSCA)

Surf Sub-18 Masculino

1.º Diogo Viegas (ASC)

2.º Gustavo Ferreira (ASC)

3.º Francisco Benjamim (ASC)

4.º Afonso Albergaria (ASC)

Surf Sub-18 Feminino

1.º Pilar Filipe (ASC)

2.º Helena Moniz (AST)

3.º Maria Laura Teves (ASC)

4.º Cecília Faias (SBSCA)



Surf Sub-16 Masculino

1.º Manuel Brandão Da Luz (ARC)

2.º Martim Nunes (SBSCA)

3.º Guilherme M. Reis (ASC)

4.º André Borges Cota (AST)



Surf Sub-16 Feminino

1.º Pilar Filipe (ASC)

2.º Sofia Costa (SBSCA)

3.º Maria Laura Teves (ASC)

4.º Sofia Moniz (ASC)

Surf Sub-14

1.º Martim Nunes (SBSCA)

2.º Guilherme M. Reis (ASC)

3.º Artur Canto e Castro (SBSCA)

4.º André Cabral (SBSCA)

Surf Sub-12

1.º Artur Canto e Castro (SBSCA)

2.º André Cabral (SBSCA)

3.º Leonor da Costa Alves (AST)

3.º António Cleto (ASC)

Classificação Bodyboard

Bodyboard Open

1.º Tiago Navega (AST)

2.º César Amaral (ASC)

3.º Marco Alves (AST)

Bodyboard Sub-18

1.º César Amaral (ASC).