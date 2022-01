Pico Automóvel Clube inaugura nova sede

O espaço, cedido pela autarquia da Madalena, vai garantir melhores condições para o “desenvolvimento da sua atividade, em prol da promoção do automobilismo na ilha e na Região”, refere nota.





Na cerimónia de inauguração, José António Soares, presidente da Câmara Municipal da Madalena, enalteceu a importância do PAC na “promoção do desporto motorizado no Pico e nos Açores, projetando a Madalena além fronteiras”.





Colaborando ativamente com as coletividades locais, o município tem apostado na requalificação de diversas infraestruturas em todo o concelho, apoiando o associativismo e o desenvolvimento da atividade desportiva, recreativa e cultural na Madalena.