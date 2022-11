Pepe entre os mais velhos das 32 seleções

Em dúvida até a último momento devido a problemas físicos, Pepe manteve o seu lugar nas escolhas do selecionador português Fernando Santos e chega ao Médio Oriente como um dos ‘verdadeiros’ veteranos da competição, embora seja ultrapassado por um ‘rival’ do México e outro do Canadá.

Os 39 anos e 273 dias de existência do central português deixam o jogador como o terceiro mais velho, atrás do médio canadiano Atiba Hutchinson, com o guarda-redes mexicano Alfredo Talavera a ser o único na casa dos 40.

Ou seja, Pepe, central do FC Porto, será no Qatar o segundo jogador de campo com mais idade, só atrás mesmo de Hutchinson, que atua na Turquia, no Besiktas.

Remko Pasveer, guarda-redes dos Países Baixos, Dani Alves, do Brasil, e Kawashima, guardião do Japão, são restantes jogadores que aparecem na lista de convocados já com os 39 anos celebrados.

Especial será de certeza o 18.º aniversário de Youssoufa Moukoko, avançado da Alemanha, que será celebrado precisamente no dia em que o Mundial2022 arranca no Qatar, em 20 de novembro.

Isso faz do jogador do Borussia Dortmund o mais novo a marcar presença nesta edição do campeonato do Mundo, ‘ganhando’ por pouco mais de dois meses a Garang Kuol, avançado da Austrália, que em janeiro será contratação do Newcastle, de Inglaterra.

O espanhol Gavi fecha o ‘top 3’ dos mais novos no Qatar, seguido de Bilal El Khannous, de Marrocos, quarto, e do ganês Fatawu, jogador do Sporting, quinto.

Uma coisa é certa, os recordes do egípcio Essam El-Hadary, como o mais velho, e do norte-irlandês Norman Whiteside, como o mais novo, vão durar de certeza mais quatro anos.

Com 45 anos e 161 dias, no Mundial2018, o guarda-redes El-Hadary fez história, assim como Whiteside, com 17 anos e 40 dias, mas há bem mais tempo, no Espanha1982.

O Campeonato do Mundo de 2022 vai decorrer de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Qatar.