Pelo menos 60 mortos em ataque israelita num campo de refugiados, diz Hamas

O Ministério, que inicialmente tinha referido pelo menos 45 mortos, disse que o ataque israelita tinha destruído pelo menos três casas no campo de refugiados de al-Maghazi, no centro da Faixa de Gaza.

Este número de mortos não pôde ser imediatamente confirmado por uma fonte independente. Questionado, o exército israelita afirmou que estava a "verificar" a informação.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf al-Qudra, declarou que o ataque tinha destruído "um bloco de casas habitadas" e que o número de mortos "poderia aumentar" devido ao grande número de famílias que viviam no local no momento do bombardeamento.

Além disso, dez membros da mesma família foram mortos hoje num ataque israelita à sua casa no campo de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.