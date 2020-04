Pelo menos 19 mortos no México em confrontos entre gangues rivais

“O procurador-geral do Estado, em colaboração com o gabinete de segurança pública e o exército mexicano, desencadeou uma operação para encontrar os grupos que organizaram este confronto armado que ontem [sexta-feira] provocou 19 mortos na cidade de Madera”, declararam as autoridades locais.

Segundo as primeiras informações, o incidente ocorreu cerca das 19:00 de sexta-feira (02:00 de sábado em Lisboa) quando presumíveis membros do grupo Gente Nueva, membro do cartel de Sinaloa, circulavam numa estrada de terra batida em Madera.

Este grupo foi alvo de uma emboscada por membros do grupo rival La Línea, com o cartel Juárez. No local foram encontrados os corpos de 19 pessoas. Foram apreendidas 19 armas de fogo, duas granadas e dois veículos.

Segundo o Governo mexicano, o cartel La Línea é responsável pelo massacre em novembro passado de nove mórmones mexicano-norte-americanos, quando circulavam numa estrada rural entre os estados de Sinaloa e de Chihuahua, junto à fronteira com os estados Unidos.