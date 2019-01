Pelo menos 19 mortos em mina de carvão na China

As mais lidas

As autoridades indicaram que foi aberta uma investigação para apurar a causa do acidente.

Naquele momento, 87 pessoas estavam a trabalhar no subsolo.

O acidente aconteceu na tarde de sábado (manhã em Lisboa) na mina de carvão de Lijiagou, na cidade de Shenmu, explorada pela empresa Baiji Mining Co., Ltd.

Os trabalhos de resgate prosseguem, uma vez que dois outros mineiros permanecem presos no subsolo.

Pelo menos 19 pessoas morreram após a derrocada do teto numa mina de carvão na província de Shaanxi, no noroeste da China, informaram hoje autoridades citadas pela agência de notícias Xinhua.

