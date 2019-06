Pedro Silva é o novo diretor regional dos Transportes

O novo diretor regional dos Transportes exerceu funções desde 2008 na área portuária, nomeadamente na gestão de equipamentos e infraestruturas nos portos de Ponta Delgada e Vila do Porto, no âmbito da Direção de Operações destes portos.







Desde julho de 2015, Pedro Silva exercia as funções de administrador da Portos dos Açores, S.A..







Antes de 2008, desempenhou funções no setor privado, nomeadamente na coordenação e gestão de obras nas áreas das instalações elétricas e redes de distribuição de energia, bem como na área das telecomunicações.







Pedro Silva é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, ramo de energia e sistemas, pelo Instituto Superior Técnico, é detentor de pós-graduação em Gestão da Manutenção e possui formação complementar na área da Qualidade.