Pedro Henrique e Francisco Almeida seguem em frente no Azores Pro de Surf

Os dois surfistas lusos competiram no terceiro de 16 ‘heats’ da segunda ronda, conseguindo as duas melhores pontuações e avançando na prova: Pedro Henrique pontuou 12,33 e Francisco Almeida 10,56.

Nesta segunda fase, e no primeiro dia do Azores Airlines Pro, Luís Perloiro e Diogo Martins não avançaram no quarto ‘heat’, Henrique Pyrrait ficou pelo caminho no segunda e Miguel Blanco também não conseguiu avançar no primeiro.

No regresso à competição, na terça-feira, competem ainda pelo acesso à terceira ronda Halley Batista, Martim Carrasco, Joaquim Chaves, Eduardo Fernandes, Guilherme Ribeiro, José Champalimaud e Pedro Coelho.

Nessa fase, estão já atletas lusos mais bem cotados, casos de Vasco Ribeiro, Guilherme Fonseca, Diogo Viegas e Jácome Correia.

O dia começou com a primeira ronda, na qual José Champalimaud ‘resistiu’ e avançou, ao contrário de Gonçalo Vieira, Afonso Antunes, Daniel Nóbrega e Francisco Queimado.

A praia do concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, recebe até sábado a prova da Qualifying Series da Liga Mundial.