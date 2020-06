Pedro Furtado é o novo vice-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada

De acordo com o comunicado da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Maria José Duarte “assumiu as suas novas funções, com determinação e confiança para assegurar a devida continuidade do processo de desenvolvimento” do concelho.

Humberto Melo, que presidia à autarquia desde março, anunciou na quarta-feira que renunciava ao cargo por motivos de saúde.

O cargo de vice-presidente, que Maria José Duarte ocupava desde 2 de março, cabe agora ao vereador Pedro Furtado.

Para o lugar de vereadora, que surge com a posse de Pedro Furtado do cargo de vice-presidente, entra Ana Dâmaso de Almeida, engenheira alimentar, que exerceu as funções de sócia-gerente das empresas Bovinaçor, Boa Fruta e Qualidade Total.

A recém-empossada presidente assume as funções de representação do município, bem como as relações institucionais com a região, a República, a União Europeia, a diáspora e as 24 freguesias do concelho, o planeamento estratégico e gestão financeira e a proteção civil do município.

Ao vice-presidente cabem as pastas das obras municipais, das obras particulares, dos orçamentos participativos, do desporto, da gestão e conservação dos equipamentos municipais e património.

A vereadora Alexandra Viveiros tutela a mobilidade e trânsito, espaço público, polícia municipal, taxas, licenças e fiscalização, o atendimento público, a gestão de recursos humano e o mercado e o arquivo municipais.

O vereador Paulo Mendes é responsável pelo desenvolvimento social, cultura, turismo, educação, juventude e inovação, empreendedorismo e tecnologias de informação.

Já a nova vereadora, Ana Dâmaso de Almeida, fica a cargo das áreas do ambiente, zonas verdes, saúde pública e sanidade animal e qualidade.