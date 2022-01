Pedro Câmara sucede a Pedro Antunes na Play Racing

Pedro Câmara é o piloto escolhido pela Play Racing para suceder a Pedro Antunes ao volante do Citroën C3 Rally2.

O piloto de Vila Franca do Campo foi esta tarde apresentado nas instalações da Fábrica de Tabaco Micaelense, em Ponta Delgada.

Pedro Câmara, que a seu lado vai contar com o irmão João Câmara, vai disputar os restantes dois ralis do Campeonato dos Açores de Ralis ao volante do Citroën C3 Rally2 preparado pela Sports & You: o X Picowines Rali (5 e 6 de novembro) e o Além Mar Rali (26 e 27 de novembro).





Leia a notícia desenvolvida na edição impressa do jornal Açoriano Oriental de quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021