Pedro Antunes quer arrepiar caminho em Santa Maria

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e o Instituto de Saúde Carlos III, de Espanha, publicaram o Atlas Ibérico do Cancro, estudo que abarca 10 tipos de cancro, entre 2003 e 2012. Dados dos Açores colocam Ponta Delgada como o município com maior excesso de risco entre os 19 concelhos do arquipélago