Pedro Antunes deixa Play Racing

A decisão surge depois do abandono no XXI Rallye Além Mar Ilha Lilás, em virtude de um despiste do Citröen C3 Rally2.

“Depois dos últimos acontecimentos na minha participação no Campeonato dos Açores de Ralis, chegou a hora de tomar a decisão de fazer uma pausa para refletir e perceber o rumo que devemos tomar, terminando a ligação com a Play Racing , com efeitos imediatos”, escreveu o piloto, agradecendo a oportunidade concedida pela Play Racing e pela Sports&You.

Em cinco provas realizadas no Campeonato dos Açores de Ralis, Pedro Antunes terminou apenas o Rali de Santa Maria.