Pedro Almeida Maia dá autógrafos na Feira do Livro em Ponta Delgada

O escritor açoriano Pedro Almeida Maia, no âmbito da comemoração da terceira edição do livro Capítulo 41: A Redescoberta da Atlântida , vai estar presente, sábado, dia 22 de dezembro, na Feira do Livro, na Rua dos Mercadores, em Ponta Delgada, para dar autógrafos e conversar com os leitores.

O escritor açoriano Pedro Almeida Maia, no âmbito da comemoração da terceira edição do livro Capítulo 41: A Redescoberta da Atlântida,marca presença, sábado, 22 de dezembro, entre as 10 e as 18 horas, com pausa para almoço das 13 às 14 horas, na Feira do Livro, na Rua dos Mercadores, em Ponta Delgada, para conceder autógrafos e dedicatórias e também conversar com os leitores, refere nota de imprensa.

Recorde-se que este policial, editado pela Letras Lavadas Edições, aborda os temas da localização da Atlântida perdida de Platão e a sua ligação ao que hoje são os Açores, revelando também descobertas arqueológicas que têm reacendido a polémica da passagem de outros navegadores pelos Açores antes dos portugueses.