Pedidos de ajuda à Liga Portuguesa Contra o Cancro cresceram cerca de 30%

O Comando Territorial dos Açores, através do Posto Territorial de Ponta Delgada, encerrou, no passado domingo, um estabelecimento de fabrico e venda de pão por violação da proibição de laboração e por falta de condições de higiene e perigo para a saúde pública na freguesia da Relva, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.