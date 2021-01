O destaque fotográfico do jornal vai para o regresso às vitórias do Santa Clara na I Liga do futebol português, com os encarnados de Ponta Delgada a triunfarem por 2-1 no terreno do Rio Ave.



"Relação confirma pena de 11 anos de prisão para Farfalha" e "Açoriano participa no Festival da Canção" são outros destaques do jornal.